L'Union HLM et quatre associations de locataires ont signé, le 24 novembre 2022, une charte ayant vocation à apporter un premier niveau de réponse aux locataires en difficulté face à la flambée des coûts de l'énergie. De l'accompagnement des locataires en difficulté aux remises de charges dans les logements les plus énergivores, l'USH prône 7 engagement des bailleurs sociaux auprès des associations de locataires. Mais les signataires insistent sur le fait que cette charte permettra seulement de limiter les dégâts, et rappellent le rôle de l’État pour mettre en place des filets de sécurité.