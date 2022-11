"Mettre en place les bons cadres pour la coopération et la mobilité", "expérimenter la labellisation sur un diplôme européen", "renforcer les liens entre partenaires" : telles sont les priorités au sein de l’alliance EUt+, indique le 14 novembre 2022 à AEF info Christophe Collet, directeur de l’UTT. Tandis qu’une réponse au quatrième appel à propositions de la Commission européenne sur les alliances se prépare (d’ici à fin janvier 2023), l’établissement pilote du projet actionne différents leviers en interne pour "accélérer la mise en œuvre de [ses] engagements européens", de la formation des personnels en langues à la désignation de chargés de mission "EUt+" diffusant la stratégie dans les services. Mais, s’agissant du modèle fédéral visé (lire sur AEF info), il faut "reconnaître et accepter des vitesses de convergence différentes et organiser la gouvernance en conséquence".