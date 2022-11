À la rentrée 2020, environ un enseignant du second degré sur quatre a effectué une mission particulière, selon une note d’information de la Depp du 17 novembre 2022. Les femmes font moins souvent des missions rémunérées par une IMP et, quand elles en font, ce sont des types de missions moins bien rémunérées. Parallèlement, les hommes perçoivent davantage pour une mission donnée et bénéficient de plus de décharge du fait que leurs missions nécessitent plus souvent un allègement de service. Les enseignants les plus anciens dans leur établissement ont plus souvent des IMP.