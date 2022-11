Lancé en 2018, et prolongé jusqu'en 2026, le programme de revitalisation des villes moyennes, pensé comme le préfigurateur d’un nouveau mode d’intervention de l’État dans les territoires, arrive, en cette fin d’année, au terme de sa première phase. AEF info dresse un bilan des réalisations du programme et de sa méthode partenariale, déconcentrée, ascendante… à travers les témoignages de l’ensemble des financeurs et d’élus concernés.