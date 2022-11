La présidence égyptienne de la COP 27 a tardé samedi à publier de nouveaux textes de négociations. Élaborée selon un processus "opaque", leur rédaction a créé beaucoup de défiance dans les travées du centre de conférences. La France et l’Union européenne se sont montrées très préoccupées de potentiels reculs sur l’ambition, entraînant la "mort" potentielle de l’objectif 1,5 °C. Au final, le projet de décision cite cet objectif et le projet de texte sur les pertes et préjudices a été applaudi par le G77. Une plénière pourrait intervenir cet après-midi.