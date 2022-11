Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a coprésidé le 18 novembre 2022 une réunion regroupant à Luxembourg une trentaine d’États membres de l’OCDE. Objectif : lancer plusieurs initiatives pour renforcer la confiance dans les administrations et les services publics. Une déclaration commune a été adoptée qui prévoit notamment la création d’un centre de ressources sur la désinformation, le lancement d’un portail pour accompagner les pays membres souhaitant mobiliser leurs administrations et la mise en œuvre d’un plan d’action sur l’administration verte.