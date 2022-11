Créer des technologies pour "un futur désirable" : telle est la mission des élèves-ingénieurs du Pôle Léonard de Vinci, qui ont intégré en master le De Vinci Innovation Center (DVIC). Ouvert en 2019, ce centre d’expertise transdisciplinaire, inspiré du MIT MediaLab, veut former les ingénieurs autrement. Les étudiants, divisés en trois groupes d’innovation, créent et fabriquent des projets qui peuvent recourir à la réalité augmentée ou des technologies durables et résilientes.