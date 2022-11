"Heureux" d’avoir participé à la création des IRT, "chaînon manquant entre la recherche et l’industrie", Louis Gallois était présent jeudi 17 novembre 2022 à Nantes, pour inaugurer le nouveau bâtiment de l’IRT Jules Verne, qui célébrait ses 10 ans. L’occasion, pour l’ancien commissaire général à l’investissement, d’exposer sa vision de l’industrie, "qui doit structurer le monde et correspondre aux caractéristiques de la France". Une industrie qui doit être, selon lui "technologique, numérisée, éco-responsable et électrique".