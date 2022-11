"Pour répondre à la demande croissante de vétérinaires sur le marché du travail, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire poursuit le plan pluriannuel de renforcement des quatre écoles nationales vétérinaires engagé en 2022", annonce-t-il dans un communiqué de presse le 10 novembre 2022. La taille des promotions de chacune des quatre écoles nationales vétérinaires "va être portée à 180 étudiants formés, en favorisant leur diversité sociale et géographique. Il s’agit de la troisième augmentation en 10 ans du nombre d’étudiants formés dans les ENV". À l’horizon 2030, avec cette nouvelle augmentation des promotions et l’agrément à la rentrée 2022 de l’École vétérinaire privée d’intérêt général, UniLaSalle, de Rouen, "ce seront 840 vétérinaires par an formés en France qui arriveront sur le marché du travail", contre 480 en 2017.