Paris fait partie des 21 villes européennes inscrites, cette année, sur la liste A du CDP, fait savoir l’organisation à but non lucratif jeudi 17 novembre 2022. Au total, 122 villes ont été sélectionnées dans le monde entier pour "leur transparence et leur action audacieuse dans la lutte contre le changement climatique". La capitale avait rejoint le palmarès dédié aux villes dès sa première édition dévoilée en 2018.