Des entreprises adaptées qui recrutaient en milieu de carrière et en lien avec les Cap emploi. Des missions locales davantage tournées vers le secteur de l’insertion. Longtemps, les relations entre secteur adapté et missions locales étaient minces. Et de façon plus large, le handicap assez peu pris en compte par les missions locales. Mais un tournant s’est opéré, lié à la loi de septembre 2018 ou encore au "plan 1 jeune, 1 solution". Désormais, sur les plans national et local, des référents handicap sont nommés et des partenariats renforcés entre acteurs du handicap et missions locales.