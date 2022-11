18 %. C’est la proportion d’offres d’emploi qui mentionnent le handicap et apparaissent handi-accueillantes, selon une étude du groupe Adecco publiée le 15 novembre, au cœur de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. C’est 6 points de plus qu’en 2019. Les professionnels du recrutement, comme les agences d’emploi, font mieux que les entreprises, soit 6 points de plus. Et parmi les entreprises, deux inégalités apparaissent : les plus grandes, dotées d’un service RH, sont les plus nombreuses à faire allusion au handicap ; et certains secteurs sont plus avancés que d’autres, à l’image de l’assurance, de l’informatique, de l’ingénierie, des services aux entreprises… Pour établir ces statistiques, Adecco a passé au crible, via son outil Adecco analytics, près de 35 millions d’offres d’emploi publiées sur tous supports depuis 2019.