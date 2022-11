Dans une décision du 15 novembre 2022, publiée au Journal officiel du 18 novembre, le Conseil d’État annule le décret n° 2019-1519 interdisant le flupyradifurone et le sulfoxador en raison de modes d’action identiques à ceux des néonicotinoïdes. Il juge que les autorités françaises n’ont pas clairement présenté d’éléments "attestant que les substances en cause sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l’adoption, en urgence, des mesures d’interdiction envisagées" et qu’elles "n’ont pas valablement mis en œuvre la procédure de sauvegarde" prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009 permettant d’adopter une mesure générale d’interdiction d’utilisation de ces substances. L’affaire avait été introduite par l’UIPP et Bayer.