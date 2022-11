"Le réseau des Greta et des GIP-FCIP a accueilli trois fois plus d’apprentis (54 200)" et doublé le nombre d’heures de formation réalisées en direction de ces publics en 2020 par rapport à 2019, indique une note de Depp publiée le 15 novembre 2022 sur l’activité de ces établissements. Un résultat découlant de la libéralisation de l’apprentissage qui a permis au réseau d'atteindre les 640 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé auprès des commanditaires de formation, mais qui dissimule une lente érosion de son activité sur le marché de la formation professionnelle continue.