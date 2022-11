Une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) montre qu’en appliquant les règles du privé, les agents publics auraient eu une pension moyenne légèrement plus élevée, du moins pour la génération née en 1958. Avec des disparités importantes selon la dynamique de carrière et le niveau de prime. 62 % des fonctionnaires sédentaires de cette génération seraient gagnants. 32 % seraient en revanche pénalisés en se voyant appliquer les règles du privé. Enfin, 6 % des agents verraient leur pension inchangée.