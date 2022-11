Des contraintes de temps différentes, des attentes variées et peu de reconnaissance du doctorat en entreprise : une table ronde s’est penchée sur les interactions, parfois complexes, entre les mathématiques et l’industrie, lors des Assises des mathématiques, le 15 novembre 2022. Véronique Maume-Deschamps, directrice de l’Amies (Agence pour les mathématiques en interaction avec l’entreprise et la société), estime qu’il faut encore "évangéliser" certaines entreprises, dont les PME. Mark Asch, professeur de mathématiques à l’UPJV, considère que certains "industriels ne se remettent pas en cause".