Harvard devance Princeton et Yale dans le classement des universités américaines de « US News and World Report »

Harvard est la « meilleure » université américaine devant Princeton, Yale, Columbia, Stanford et l'université de Pennsylvanie, selon le classement 2011 de « US News and World Report », réputé comme le plus influent aux États-Unis, et publié mardi 17 août 2010. Le California Institute of Technology (« Caltech ») et le MIT (Massachusetts Institute of Technology) sont à la 7e place. L'an dernier, Harvard et Princeton, qui se partagent le haut du tableau depuis 2001, étaient ex aequo.