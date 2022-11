Voici une sélection d’événements pour la semaine du 21 novembre 2022, qui verra notamment le Congrès des maires se dérouler de mardi à jeudi, la semaine du logement accompagné débuter mardi également, le Parlement poursuivre l’examen du PLF 2023 et du second PLFR 2022, et la journée de la précarité énergétique se tenir jeudi. Ce même jour, les notaires du Grand Paris présenteront leur point de conjoncture trimestriel et le mouvement HLM et des associations de locataires et de consommateurs organiseront une conférence de presse sur la cherté de l’énergie.