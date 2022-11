Dans le cadre du Plan national pour des achats durables 2022-2025, l’État a lancé en mai dernier un appel à projets qui visait à financer jusqu’à 95 postes de facilitateurs d’ici à la fin de l’année. Clos au 31 octobre 2022, il a permis d’en recruter 83 à ce jour, quelques dossiers étant encore à l’étude. Ces hommes et ces femmes ont pour mission de favoriser le déploiement de la clause sociale et des achats durables de l’État et, en matière de rénovation urbaine, de soutenir le développement de l’insertion par l’activité économique.