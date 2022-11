Utiliser la VAE comme un "levier et vecteur de développement de compétences" pour les jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas qualifiés : tel est l’objectif du dispositif "Embarquez vers l’emploi !", expérimenté en Auvergne-Rhône-Alpes entre janvier 2021 et juin 2022. Concrètement, les jeunes bénéficient d’un accompagnement "périphérique", sur l’ingénierie de formation et le financement, afin de "lever les freins". Une nouvelle vague d’accompagnements, élargis aussi à la formation et l’évolution dans l’emploi, a été lancée en juillet 2022, pour un total de 34 places.