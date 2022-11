Cinq ans après #MeToo, "la majorité des situations" de violences sexistes et sexuelles au travail "restent toujours aussi difficiles à régler", regrettent les cinq confédérations syndicales, la FSU, Solidaires et l’Unsa dans un courrier commun adressé à la Première ministre le 17 novembre 2022. Et ce, malgré l’adoption d’une convention OIT sur le sujet, la création de référents dédiés dans les entreprises et les administrations, ou encore la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique. Elles appellent à mettre en œuvre de nouvelles mesures "concrètes".