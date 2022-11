Sur les 100 CPJ déjà signées, on compte seulement 28 % de femmes et plus de 40 % de lauréats étrangers, selon un bilan de la DGRH sur les mesures RH de la LPR, qu’AEF info s’est procuré. Quant aux 227 CPJ ouvertes en 2021 et 2022 – lesquelles n’ont pas toutes été signées –, la DGRH recense 1 140 demandes émanant de 881 postulants. Sur le repyramidage des enseignants-chercheurs, 2 669 candidatures ont été reçues pour 800 promotions ouvertes en 2021 et 2022. Quant aux demandes de prime individuelle (C3 du Ripec), les résultats seront connus le 16 décembre, mais la DGRH compte 11 500 candidatures.