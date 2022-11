Le projet de décret relatif aux voies d’accès et aux formations à l’Institut national du service public, qui prévoit la suppression du classement de sortie à partir de 2024, a fait l’objet d’un vote partagé des organisations syndicales lors de la séance plénière du CSFPE ce 17 novembre 2022, avec 7 voix pour (Unsa, CFDT, CFE-CGC), une voix contre (Solidaires) et 7 abstentions (FO, FSU et CGT). Les trois autres textes, qui ouvrent le bénéfice du Rifseep au nouveau corps des administrateurs de l’État et à certains emplois supérieurs de l’État ont également suscité des avis partagés.