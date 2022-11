À l’issue de l’AMI lancé en février 2022, Grand Paris aménagement annonce, jeudi 17 novembre, avoir sélectionné un "nombre restreint" de cinq investisseurs, "partenaires privilégiés mais non exclusifs" jusqu’en 2025, pour concevoir, acquérir puis animer près de 40 000 m2 de socles actifs dans les opérations d’aménagement menées par l’opérateur public, ses filiales et l’EPA Orsa sur quasiment l’ensemble du territoire francilien. Il s’agit du fonds d’investissement immobilier Divercity, de la foncière Ville envie, des promoteurs Keys REIM et Sodes et du groupement Socle commun.