CFA Sup 2000 : « Répondre avant tout aux besoins des entreprises » (Josiane Tatin)

CFA Sup 2000 annonce l'ouverture de 12 nouvelles formations en apprentissage à la rentrée 2009. Aujourd'hui, CFA Sup 2000 accueille 2 769 apprentis dans 150 groupes et prépare à 85 diplômes dans cinq filières : informatique, gestion, commerce, industrie, banque assurance. « Nous privilégions un développement qualitatif pour mener une politique répondant avant tout aux besoins des entreprises », explique Josiane Tatin, directrice de CFA Sup 2000. « Il faut savoir fermer une formation si elle ne répond plus aux besoins de ces entreprises. Nous visons 'les bonnes entreprises' et les 'bons candidats'. 65 % de nos apprentis sont dans des entreprises de plus de 500 salariés », indique-t-elle aussi.