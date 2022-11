La ville de Bordeaux a présenté, ce 17 novembre 2022, le projet 2022-2026 de sa maison de l’emploi, rebaptisée maison de l’emploi et de l’entreprise. Un des axes d’intervention retenu consiste à favoriser l’emploi en soutenant les acteurs économiques. En se posant en soutien aux TPE, avec une cellule d’appui RH - opérationnelle depuis la crise sanitaire. Sans abandonner les salons emploi, la municipalité écologiste souhaite développer davantage ses opérations de proximité "On recrute dans vos quartiers". "Les gros forums attirent plus les habitants du département et hors métropole que nos administrés", justifie le président de la MDE, Stéphane Pfeiffer. Le taux de chômage à Bordeaux est de 6,5 %, un niveau historiquement bas mais seniors et habitants des QPV profitent moins de cette reprise. Ce public est au cœur de la candidature bordelaise TZCLD (au Grand Parc), attendue pour fin 2022.