Le ministère du Logement annonce, ce 17 novembre, que les éco-PTZ cumulés à MaPrimeRénov seront distribués par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne à partir de la semaine du 21 novembre. Suivront fin 2022 et début 2023 le Crédit Mutuel, la Banque Postale et la Caisse d’Épargne. Cette simplification de la demande d’un éco-PTZ, pour des travaux éligibles à MPR, est inscrite dans la LFI 2022 (lire sur AEF info). Elle avait pris corps dans un décret du 30 mars (lire sur AEF info) créant à partir du 1er juillet 2022 un nouvel éco-PTZ, de 30 000 € maximum, destiné à financer des travaux de rénovation énergétique bénéficiant de MPR. L’accord de l’Anah pour l’attribution de cette dernière suffit désormais pour constituer le dossier de demande d’éco-PTZ auprès des banques. Lesquelles ont dû former leur réseau et faire évoluer leur SI afin d’être en mesure de gérer ce couplage.