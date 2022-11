Le ministère de la Fonction publique doit lancer des discussions sur les rémunérations et les carrières dans la fonction publique en janvier 2023 mais le syndicat FO estime que c’est "trop tard". Il a par conséquent réclamé, lors d’une journée de mobilisation, le 17 novembre 2022, l’organisation immédiate de négociations sur le point d’indice et sur les grilles indiciaires des agents. Et ce malgré la proximité des élections professionnelles qui auront lieu début décembre.