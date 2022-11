Le troisième groupe d’hospitalisation privée en France double la taille de son activité en s’implantant dans cinq pays européens pour des activités de MCO (Suisse, Portugal, Espagne, Slovaquie et République tchèque). Vivalto Santé annonce l’acquisition d’un "pionnier européen du modèle de gestion privée d’un hôpital public", le groupe espagnol Ribera, et souhaite s’inspirer de son modèle de prévention. Vivalto vante son modèle de "co-gouvenance" et fait état de taux de vacance des services hospitaliers de 5 %, montant à 20 % la nuit en raison d’un manque d’infirmiers.