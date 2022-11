"Une particularité des ETI est d’être peu visibles, alors qu’elles sont très ancrées dans leur territoire", constate Christophe Meganck, délégué général d’ETI Normandie, un club dédié à ces entreprises de taille intermédiaire employant entre 250 et moins de 5 000 salariés. Interrogé par AEF info en novembre 2022, il souligne que l’association a été créée en réponse à ce constat, pour "partager les visions" et pratiques sur des sujets comme les RH, la RSE, l’attractivité, et "engager des chantiers". Le club accueille aussi des PME à potentiel, et associe des partenaires grands comptes.