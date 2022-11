Manuel Valls demande à chaque administration de fournir son plan État exemplaire pour le 30 juin 2015 (circulaire)

Dans une circulaire envoyée le 17 février 2015 aux ministres et secrétaires généraux du gouvernement, Manuel Valls indique avoir demandé à la ministre de l’Écologie "d’élaborer un projet de plan interministériel 'administration exemplaire'" (lire sur AEF), et demande à ses destinataires de "mettre en œuvre ce nouveau dispositif". Chaque ministère doit dès lors bâtir d’ici au 30 juin 2015 un plan concernant "les économies d’énergie, la mobilité durable, les économies de ressource et de réduction des déchets, et la préservation de la biodiversité". L’application sera élargie "à terme" aux opérateurs de plus de 250 agents se trouvant sous la tutelle des ministères.