On compte aujourd’hui 235 enseignants-chercheurs de mathématiques de moins qu’au début des années 2000, parmi les titulaires des sections 25 et 26 du CNU, soit une baisse de 7,2 %. Cette baisse est plus prononcée chez les maîtres de conférences (-9,8 %). Quant au nombre de postes publiés en mathématiques, toujours à propos des deux sections réunies, il baisse de 25,8 % pour les professeurs et de 10,6 % pour les MCF, entre 2012 et 2021. Retrouvez les chiffres détaillés et l’analyse de Fabrice Planchon, professeur de mathématiques à Sorbonne Université et président de la section 25 du CNU.