La secrétaire d’État à la Ruralité, Dominique Faure, et les ministres chargés de la Ville et du Logement, Olivier Klein, et du Tourisme, Olivia Grégoire, ont donné le coup d’envoi d’un groupe de travail sur le logement des résidents permanents dans les zones touristiques, le 16 novembre 2022. Parlementaires, élus locaux et professionnels de l’immobilier sont autour de la table pour porter des propositions permettant "aux locaux" de se loger dans des territoires touristiques, où les résidences secondaires et les locations meublées prennent une place grandissante.