Le Fonds national pour la science ouverte lance le 16 novembre 2022, et jusqu’au 22 février 2023, un appel à projets sur la publication et l’édition scientifiques ouvertes pour un cofinancement ANR autour du modèle "diamant" (1). Cet AAP intervient après ceux de 2019 et 2021 qui ont permis de soutenir 49 projets avec un budget de 4,9 M€ (lire sur AEF info). Il s’agit pour le FNSO d’agir sur la "structuration de l’écosystème de la publication en accès ouvert", avec des projets financés entre 10 000 € et 300 000 € afin de "consolider la bibliodiversité". Les résultats seront publiés fin 2023.