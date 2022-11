Solifap et Habitat et Humanisme ont inauguré le 15 novembre à Schiltigheim (Bas-Rhin) un immeuble rénové de huit logements, dont deux étaient vacants avant les travaux. Participant au programme "Logement d’abord", ils sont montrés comme exemplaires des ambitions de la nouvelle association de collectivités "Agir contre le logement vacant". Présidée par l’Eurométropole de Strasbourg et comptant dix membres fondateurs, elle entend devenir un interlocuteur privilégié sur le sujet de la vacance, en étant plus structurée que le Réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant.