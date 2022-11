La réquisition de salariés d’un laboratoire de biologie porte atteinte au droit de grève si elle n’est pas justifiée

Le tribunal administratif de Rennes, saisi par FO et la CGT, suspend le 15 octobre 2022 l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a réquisitionné un tiers du personnel d’une société de laboratoires rennaise, à la demande de la société et à l’annonce d’un appel à la grève. Il considère que faute de justifier d’un risque d’atteinte grave et immédiate au fonctionnement du dispositif sanitaire dans l’agglomération, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.