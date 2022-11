Les syndicats d’étudiants et internes de médecine générale et les organisations professionnelles ont tenu une conférence de presse, le 17 novembre 2022, contre le projet en cours de création d’une 4e année de médecine. Ils dénoncent notamment un manque de maîtres de stages, entre autres avec l’augmentation anticipée des effectifs étudiants. "Il est inacceptable et dangereux d’envoyer des jeunes médecins seuls dans des déserts médicaux", renchérit Franck Devulder, président de la CSMF. Par ailleurs, l’Anemf publie une étude sur l’attractivité de la médecine générale pour les étudiants.