Dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique et de la fonctionnalisation des inspections générales, un projet de décret, soumis aux comités techniques ministériels fin novembre, définit l’organisation et le fonctionnement du service de l’IGESR. Après la publication du décret du 9 mars 2022 sur les inspections générales, "il réaffirme et explicite les principes de collégialité et d’indépendance", précise à AEF info Caroline Pascal, cheffe de l’IGESR. Il distingue aussi deux catégories pour les futurs inspecteurs : les inspecteurs généraux (groupes I et II) et les inspecteurs (groupe III).