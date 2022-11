Si la consommation d’énergie francilienne a fléchi de 15 % entre 2005 et 2019, cette baisse doit s’accélérer pour atteindre les objectifs du SRCAE, révèle le panorama annuel dévoilé jeudi 17 novembre 2022 par le Rose, le réseau d’observation statistique de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France. La production d’énergies renouvelables et de récupération progresse à 17,5 TWh en 2020 mais ne couvre que 9 % de la consommation d’énergie finale régionale.