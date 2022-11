Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, débattu depuis le 11 novembre 2022 à l’Assemblée nationale, étend l’amende forfaitaire délictuelle à l’intrusion non autorisée dans un établissement d’enseignement scolaire. Celle-ci sera passible d’une amende de 500 €, pouvant atteindre 1 000 €. Des associations, dont l’Unef et l’Alternative, déplorent une "entrave" à la liberté d’expression et syndicale. Dans l’hémicycle, le groupe Renaissance assure, le 17 novembre, que cette amende ne concerne que les majeurs et ne s’applique pas dans l’enseignement supérieur.