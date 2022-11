Le concours d’admissions parallèles Passerelle dresse le bilan de ses recrutements 2022, lors d’une conférence de presse le 17 novembre 2022. Pour la première fois, le concours a permis l’accès à six écoles de management - et non plus neuf - avec le départ soudain de trois membres au printemps 2021. Pour autant, selon Elian Pilvin, président de Passerelle, le concours a su rester attractif en attirant 3 756 candidats. Pour 2023, Passerelle se fixe comme priorité de renforcer la diversité des profils parmi les inscrits. Les modalités de sélection évoluent avec l’introduction d’un test d’aptitude.