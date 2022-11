En Occitanie, l’UIMM vient de créer une direction unique qui chapeaute les deux pôles Formation des anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Elsa Seraphon, à qui vient d’être confiée cette mission, explique à AEF info les enjeux de cette "démarche de régionalisation" élargie. Elle revient également sur la rentrée. Si les effectifs d’apprenants ont augmenté de 12 % cette année, elle note une baisse de la poursuite d’études des diplômés de niveau Bac et BTS. Nombre d’entre eux ont été embauchés par leur entreprise d’accueil pour faire face aux besoins importants de main-d’œuvre et alors que les métiers de l’industrie sont sous tension. Aux côtés d’Elsa Seraphon, deux autres directrices viennent d'être nommées : Aurélie Monteillet, à la tête de l’Afpi, et Magali Saz, directrice opérationnelle des sites de Toulouse et Figeac.