Angers Loire métropole va expérimenter pendant quatre mois un dispositif d’information des citoyens sur la ville intelligente, fait-elle savoir mardi 15 novembre 2022, dans le cadre d’un programme international open-source, dénommé "DTPR" (pour "digital trust for places and routines"). Il s’agit de "faire de la pédagogie et de proposer plus de transparence sur la présence de capteurs ou les données collectées dans le cadre des projets de ville intelligente", via une signalétique dédiée, explique à AEF info Constance Nebbula, vice-présidente smart city de la communauté urbaine, lors du SCEWC.