C'est une version simplifiée mais très complète des douze normes de reporting de durabilité qui a été adoptée lors de l'assemblée générale de l'Efrag le 15 novembre 2022 et sera présentée à la Commission européenne le 22 novembre. La publication des actes délégués est prévue pour juin 2023. Patrick de Cambourg, président du conseil de durabilité de l'Efrag, estime être arrivé à "un équilibre raisonnable", avec un contenu plus matériel et davantage aligné sur l'ISSB. Il évoque les prochaines étapes des travaux de l'Efrag pour définir notamment des normes sectorielles.