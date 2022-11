Mobilisés en octobre contre les modalités de la 4e année d’internat de médecine générale, étudiants et internes en médecine générale manifesteront à nouveau jeudi 17 novembre devant le ministère de la Santé. En grève "illimitée", ils demandent l’abandon de cette 10e année d’études inscrite dans le PLFSS 2023 qui remet à l’ordre du jour cette 4e année d’internat prévue dès 2017 et qui serait à effectuer dans les zones en manque de médecins. Soutenus par les syndicats médicaux seniors, les présidents de l’Anemf, l’Isnar-IMG et Reagjir détaillent leurs raisons lors d’une conférence de presse.