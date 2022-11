Dans son rapport spécial sur les crédits de la mission "Pouvoirs publics" du PLF pour 2023, examiné en commission des Finances le 26 octobre 2022 et publié récemment, la députée Marianne Maximila (Nupes, Puy-de-Dôme) "s’étonne de la hausse de la dotation de la Présidence de la République". Celle-ci "atteindrait 110,5 M€ et ferait l’objet de la plus forte augmentation parmi les pouvoirs publics" en raison notamment de la hausse des prix et de celle du point d’indice. Pour la députée, si ce raisonnement "est pertinent", "il devrait s’appliquer à l’ensemble des collectivités publiques".