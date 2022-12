Intégration des plans de sobriété énergétique dans les pratiques RH, mise en œuvre d’une politique d’achat durable et construction de budgets verts… Comment se saisir de ces différents outils du développement durable au sein de l’ESR ? Autant de thématiques abordées dans plusieurs conférences en ligne de l’Amue, le 17 novembre 2022. Carine Guillebaud (Amue) invite notamment à "identifier les nouveaux métiers" et faire de la RSE un "garant de la marque employeur". De son côté, Sabrina Charuel (Apsea) revient sur les moyens d’initier une politique d’achat durable, via le sourcing ou des labels.