Le salaire médian des cadres en poste, comprenant le salaire fixe et la part variable, s’établit à 51 000 euros bruts par an (1), indique l’Apec, dans une étude publiée le 17 novembre 2022 dédiée à la rémunération de 111 familles de métiers. 80 % des salaires des cadres sont compris dans une fourchette allant de 36 à 85 k€ et 55 % bénéficient d’une rémunération comprenant une partie variable. La rémunération des cadres en responsabilité RH se situe précisément au niveau de la médiane globale (51 k€), 80 % d’entre eux gagnant entre 39 et 73 k€. 57 % disposent d’une rémunération variable.