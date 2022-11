À l’issue de son audition à l’Assemblée nationale, mercredi 16 novembre 2022, les députés se sont prononcés par 36 voix pour (et 1 voix contre) en faveur de l’arrivée de Stanislas Bourron à la direction générale de l’ANCT. La commission du Développement durable du Sénat avait déjà validé cette proposition de nomination de l’Élysée par 22 voix pour et aucun contre, deux semaines plus tôt. Stanislas Bourron devrait, dans la foulée, être nommé par décret à la tête de l’agence nationale de cohésion des territoires.