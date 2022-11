La nature siège au conseil d'administration de l'entreprise britannique Faith in Nature

Et si la nature avait sa place dans les conseils d’administration ? La compagnie de cosmétiques écossaise Faith in Nature a annoncé, fin septembre, dédier un des sièges de son conseil à un administrateur représentant de la nature. "Nous avons toujours voulu que la nature soit au cœur de notre business. Lui donner une place au conseil d’administration était donc une étape sérieuse et indispensable pour concrétiser cela", précise Simeon Rose, le directeur créatif de la marque au Guardian. L’initiative a été relayée en France par Notre Affaire à Tous et le Earth Law Center, ONG partenaire de Faith in Nature. Ces dernières ont lancé jeudi 17 novembre, un appel aux entreprises françaises qui souhaiteraient répliquer le modèle en leur sein. L’objectif est de travailler, avec un cabinet d’avocat, au lancement d’un projet pilote pour "faire évoluer les pratiques des entreprises".